Правозахисниця та юристка Амаль Клуні регулярно виступає на підтримку України. Днями вона взяла участь у заході разом з Мішель Обамою та Меліндою Френч Гейтс.

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Син Клуні присвятив малюнок Путіну

Амаль Клуні розповіла, що часто займається справами, пов'язаними з війною в Україні. Її 5-річні діти – Елла та Александр – часто стають свідками розмов.

Днями мій син намалював картину в’язниці й сказав: "Путін повинен бути тут",

– розповіла Амаль Клуні.

Дружина Джорджа Клуні додала, що її син ще не може повністю усвідомити всю ситуацію, але багато чого вже зрозумів.

"Я думаю, що через кілька років, коли їм виповниться більш як 5, вони почнуть дізнаватися про деякі з проблем, про які ми говоримо, і про те, що відбувається у світі".

Додамо, що Путіна також малювала донька Ольги Фреймут. Євдокія зобразила чорта й прапор Росії біля нього, а потім зім'яла малюнок.

Як Амаль Клуні підтримує Україну

Дружина Джорджа Клуні з 2004 року працює в Міжнародному суді ООН. З початку війни вона увійшла в групу юристів, які допомагатимуть постраждалим і представлятимуть людей, які потребують підтримки в суді щодо кримінальних чи інших справ.

Також Амаль Клуні виступала з емоційною промовою в ООН, де назвала війну "бійнею у серці Європи". Вона розкритикувала політиків та згадувала про воєнні злочини росіян проти мирного населення.