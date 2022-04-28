Жена знаменитого актера Джорджа Клуни посетила штаб-квартиру ООН 27 апреля и произнесла очень эмоциональную речь в поддержку Украины. Она и несколько других ключевых фигур на заседании ООН подтолкнули страны к действиям, чтобы собрать больше доказательств военных преступлений в Украине.

К слову Амаль Клуни будет помогать украинцам, пострадавшим от военных преступлений России

В своей речи Амаль назвала войну "бойней в сердце Европы". Адвокат также раскритиковала политиков, "призывающих к правосудию, но не поддерживающих его".

Я боюсь, что вы будете заняты и отвлечены, и что с каждым днем ​​война будет меньше освещаться, и люди станут немного равнодушнее к ней. И что Украина останется одна в преследовании виновных в этих преступлениях. Мы не можем этого допустить,

– заявила Амаль.

Она также упомянула об изнасиловании и расстрелах россиянами мирных людей на оккупированных территориях.

"Агрессивная война Путина настолько возмутительна, что даже после неоднократных предупреждений со стороны США украинцы не могли поверить, что это может произойти", – добавила Клуни.