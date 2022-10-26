27-летний сын Андреа Бочелли вышел в прямой эфир утреннего шоу и рассказал, что фонд его отца помогает украинским детям в Италии, устраивая их в школы. Сам Амос решил спасти еще и пса. Джека он увидел в инстаграме друга-волонтера из Америки, который сейчас поддерживает Украину, и предложил приютить у себя в Италии.

Не пропустите Андреа Бочелли взял к себе раненого пса из Купянска: видео из Италии

Почему семья Андреа Бочелли взяла собаку из деоккупированного Купянска

У нас есть друг, которого зовут Амед. Он фантастический человек. Он всегда помогает людям в тех странах, которые сейчас проходят через трудные моменты. Однажды он опубликовал видео с Джеком, и я решил сразу же забрать его к себе,

– вспомнил Амос.

Юноша признался – не ожидал, что Джек столь велик. Однако в их имении для него достаточно места.

"Джек приехал где-то в час ночи. Это был сюрприз для нашей семьи, никто не ожидал, что он будет таким большим. Он был немного скромным, но это было очень классное решение. Это очень хорошая собака. Мы сразу поняли, что она часть нашей семьи", – эмоционально рассказал сын Бочелли.

Он добавил, что Джек чувствует себя хорошо, но из-за проблем со слухом к нему наведывается ветеринар. Однако глуховатость – это следствие контузии в Купянске.

Сын Андреа Бочелли с Джеком из Купянска / Скриншот с видео