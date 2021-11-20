Только в четверг, 18 ноября, 22-летняя Александра Яремчук получила визу в США, а уже в субботу, 20 ноября, села на самолет в Пуэрто-Рико. Грандиозный конкурс красоты "Мисс мира 2021" состоится 17 декабря, однако подготовка к большому шоу стартует уже через несколько дней.

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В США "Мисс Украина 2021" взяла четыре огромных чемодана с одеждой от именитых украинских брендов. В этих нарядах она будет появляться на фотосессиях, мастер-классах и репетициях, тогда как на конкурс наденет два роскошных платья – национальный костюм от Леси Патоки и финальное платье от Екатерины Лукашик.

Фото "Мисс Украины 2021" из аэропорта

Для долгого перелета в Пуэрто-Рико титулованная красавица выбрала эффектный образ. На "Мисс Украине 2021" белый костюм – приталенные брюки, жакет с длинными рукавами и асимметричным низом, подчеркивающим талию. Этот ансамбль девушка дополнила черным корсетом и туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Александра Яремчук не стала надевать в "Борисполь" невероятную корону за 3 миллиона долларов, ограничившись только лентой. Длинные волосы она распустила и немного подкрутила, а на лицо нанесла легкий макияж. К слову, в Пуэрто-Рико с красавицей не летит визажист, поэтому она должна сама заботиться об идеальном виде.

До встречи в Пуэрто-Рико,

– лаконично прокомментировала "Мисс Украина 2021".

Александра Яремчук полетела в Пуэрто-Рико / Фото из инстаграма"Мисс Украины 2021"

Александра Яремчук полетела в Пуэрто-Рико / Фото из инстаграма"Мисс Украины 2021"

Напомним, на международный конкурс красоты "Мисс Мира 2021" вместо Александры Яремчук могла полететь "Мисс Украина International" Ольга Шамрай, так как у девушки была готова американская виза. Однако организаторам национального конкурса удалось добиться назначения собеседования в сжатые сроки.