Два дня назад, 12 ноября, появилась информация, что 22-летняя "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук не только не получила визу в Пуэрто-Рико, но и не знает дату и время собеседования в Посольстве США. Эксклюзивно для 24 канала глава PR-службы конкурса красоты рассказала, что вместо нее уже согласилась поехать "Мисс Украина International 2021" Ольга Шамрай.
Важно Участие Александры Яремчук на "Мисс Мира 2021" под угрозой: в чем проблема "Мисс Украины"
Иванна Лесик заверила, что "невозможных задач для их команды не существует", поэтому они готовы всего за пять дней подготовить Ольгу Шамрай к "Мисс Мира 2021". Да, девушке придется выучить танец, который для Александры Яремчук поставил Дмитрий Жук, сняться в промороликах, втиснуться в готовое платье и взять уроки макияжа, ведь в Пуэрто-Рико она полетит без визажиста.
Ольге мы уже сообщили, она готова представить Украину на "Мисс Мира 2021". Хотя и Ольга, и комитет надеются, что Александра Яремчук получит визу и улетит в Пуэрто-Рико,
– рассказала Иванна Лесик.
Она добавила, что комитету конкурса "Мисс Украина" на постоянной связи с победительницами. Девушкам помогают с организацией интервью и развитием благотворительных проектов.
"Мисс Украина International 2021" Ольга Шамрай / Фото из пресс-службы
Почему "Мисс Украина 2021" до сих пор не получила визу
Глава PR-службы "Мисс Украина" подчеркнула, что Александре Яремчуку не назначили дату собеседования только потому, что Посольства США в Украине работает в карантинном режиме. Следовательно, процедура получения виз затягивается.
Оргкомитет Miss World Limited помогает нам в получении даты на собеседование и готов содействовать в любом вопросе, чтобы Украина была достойно представлена на самом масштабном всемирном конкурсе красоты.
– объяснила Иванна Лесик.
Для 24 канала она подтвердила информацию, что ранее Александре Яремчуку отказывали во въезде в США. Тогда девушка планировала улететь в Штаты с туристической целью.
"Посольство США в Украине дает отказ всем в стандартной форме. Выпускнице вуза и незамужней девушке не так просто получить туристическую визу", – отметила представительница конкурса красоты.
Интересно О жизни до конкурса, отношениях и победе: интервью с "Мисс Украина 2021" Александрой Яремчук
"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук с победительницами / Фото из пресс-службы