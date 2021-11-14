Два дня назад, 12 ноября, появилась информация, что 22-летняя "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук не только не получила визу в Пуэрто-Рико, но и не знает дату и время собеседования в Посольстве США. Эксклюзивно для 24 канала глава PR-службы конкурса красоты рассказала, что вместо нее уже согласилась поехать "Мисс Украина International 2021" Ольга Шамрай.

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Иванна Лесик заверила, что "невозможных задач для их команды не существует", поэтому они готовы всего за пять дней подготовить Ольгу Шамрай к "Мисс Мира 2021". Да, девушке придется выучить танец, который для Александры Яремчук поставил Дмитрий Жук, сняться в промороликах, втиснуться в готовое платье и взять уроки макияжа, ведь в Пуэрто-Рико она полетит без визажиста.

Ольге мы уже сообщили, она готова представить Украину на "Мисс Мира 2021". Хотя и Ольга, и комитет надеются, что Александра Яремчук получит визу и улетит в Пуэрто-Рико,

– рассказала Иванна Лесик.

Она добавила, что комитету конкурса "Мисс Украина" на постоянной связи с победительницами. Девушкам помогают с организацией интервью и развитием благотворительных проектов.

"Мисс Украина International 2021" Ольга Шамрай / Фото из пресс-службы

Заметим, вместо Александры Яремчук на "Мисс Мира 2021" должна была поехать "Вице-Мисс Украина 2021" Луиза Филатова, однако у девушки тоже нет американской визы.

Почему "Мисс Украина 2021" до сих пор не получила визу

Глава PR-службы "Мисс Украина" подчеркнула, что Александре Яремчуку не назначили дату собеседования только потому, что Посольства США в Украине работает в карантинном режиме. Следовательно, процедура получения виз затягивается.

Оргкомитет Miss World Limited помогает нам в получении даты на собеседование и готов содействовать в любом вопросе, чтобы Украина была достойно представлена ​​на самом масштабном всемирном конкурсе красоты.

– объяснила Иванна Лесик.

Для 24 канала она подтвердила информацию, что ранее Александре Яремчуку отказывали во въезде в США. Тогда девушка планировала улететь в Штаты с туристической целью.

"Посольство США в Украине дает отказ всем в стандартной форме. Выпускнице вуза и незамужней девушке не так просто получить туристическую визу", – отметила представительница конкурса красоты.

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"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук с победительницами / Фото из пресс-службы