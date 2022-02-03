12 сезон "Холостяка" выйдет весной: дата премьеры шоу

В январе завершились съемки 12 сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Премьера романтического реалити запланирована на начало весны, накануне 8 марта.

Уже традиционно новый сезон "Холостяка" выйдет на экраны к Международному женскому дню. 12 сезон с бизнесменом Алексом Топольским зрители увидят 4 марта в 19:00 на телеканале СТБ.

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Этой весной... Пафос и гламур уже не в моде. Искренность и аутентичность – новый тренд,

– анонсировал главный герой в своем инстаграме.

Алекс Топольский – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ

Что известно о 12 сезоне "Холостяка"