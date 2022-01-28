12 сезон "Холостяка" отсняли за три месяца. После финальной церемонии в Сети опубликовали новый анонс с Алексом Топольским. Впечатляющий промо-ролик уже покорил сеть.

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Промо-ролик "Холостяка-12" с Алексом Топольским

Видео начинается со светской вечеринки в пентхаусе на Манхэттене. Однако в Нью-Йорк съемочная группа не летала, все воссоздали в студии виртуального производства в Киеве. По сюжету Алекс Топольский устал от флирта, пустой болтовни, фальшивых улыбок и одиночества. Поэтому разбитая ваза с розой вдохновляет его отправиться навстречу любви.

С цветком в руках он якобы преодолел тысячи километров, пробежал через пустыни и заснеженные вершины гор, чтобы оказаться среди поля роз, который символизирует проект "Холостяк". Интересно, что ради идеальных дублей бизнесмен из США действительно бегал в морозную погоду по ночному Киеву.

Этой весной в мире, где царят ненастоящие чувства, он услышит свое сердце и будет стремительно мчаться навстречу любви,

– говорится в подписи.

Реакция сети на промо-ролик "Холостяка-12"

Зрелищный ролик, снятый по голливудским стандартам, произвел фурор в сети. Пользователи инстаграма пишут, что с нетерпением ждут старт 12 сезона. Правда, пока одни восхищаются спецэффектами и монтажом, других веселят кадры, где Алекс Топольский бежит в разных локациях:

"Мне очень нравится сама съемка, очень по-голливудски";

"Украина снимает красивый "Холостяк";

"Как реклама духов Dior. Круто, молодцы";

"Ого, вот это уровень";

"Аж мурашки по телу побежали";

"Красивый тизер, ждем".