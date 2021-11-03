Продюсеры романтического реалити "Холостяк" держат имя главного героя в секрете вплоть до первой вечеринки. Однако к предстоящему 12 сезону приковано такое безумное внимание публики, что Украина узнала о нем значительно раньше, чем того хотела съемочная группа.

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Александр Топольский – предполагаемый герой "Холостяка-12"

32-летний Александр Топольский родился и вырос во Львове, но переехал в Лос-Анджелес. В США он открыл свои бизнес – сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе и продает девайсы для дезинфекции.

Однако украинец занимается не только предпринимательской деятельностью, но и развивается как актер. Он снимается в рекламных роликах и музыкальных клипах. В частности, в видео группы Fifth Harmony на песню Worth It, которая набрала 2 миллиарда на ютубе.

Александр Топольский в клипе на песню Worth It / Скриншот

Fifth Harmony – Worth It: смотрите видео онлайн

За профилем Александра в инстаграме следят почти 14 тысяч пользователей, сейчас он закрыт. Однако по социальным сетям видно, что мужчина занимается карате и боксом, ходит в бассейн, катается на сноуборде, лыжах, играет в футбол и баскетбол.

Предполагаемый "Холостяк-12" Александр Топольский / Фото из инстаграма мужчины

Предполагаемый "Холостяк-12" Александр Топольский / Фото из инстаграма мужчины

Скриншот из профиля предполагаемого "Холостяка-12" Александра Топольского.

Отметим, имя "Холостяка-12" объявила блогерша Виктория Сироклин. По словам девушки, подписчик прислала ей видео со съемок первой вечеринки, на котором рядом со съемочной группой и Григорием Решетником предстал Александр Топольский. Однако публиковать ролик в сети не стала, попросила поверить ей на словах.