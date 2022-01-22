Новый сезон "Холостяка", как и все предыдущие, снимали три месяца – с конца октября до 21 января. За это время 32-летний Алекс Топольский успел сходить на десятки свиданий и выбрать одну единственную, с которой построит отношения после шоу. Он заявил, что не зря принял участие в проекте. Похоже, бизнесмен из Майами все-таки влюбился!

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Вот и закончились съемки. Это было невероятно, незабываемо и самое главное все усилия оправданы. История в деталях скоро,

– объявил Алекс Топольский.

Свой пост "Холостяк" дополнил новым фото в клетчатом пиджаке на фоне моря и пальм. Поэтому можно предположить, что финальную церемонию снимали в тропической стране.

Алекс Топольский – герой "Холостяка-12" / Фото з інстаграму бизнесмена

"Кажется, еще вчера мы анонсировали старт съемок нового сезона проекта "Холостяк", а уже прошло столько времени. Поэтому докладываем – съемки 12 сезона самого романтичного реалити страны завершены", – говорится в инстаграме шоу. Команда обещает, что премьера состоится уже весной.

Интересно, что съемки "Холостяка 12" стартовали 26 октября. В сеть быстро "слили" фото с первой вечеринки и выяснили, что главным героем станет Алекс Топольский, поэтому продюсерам пришлось рассекретить его имя преждевременно.

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