На телевидении не успели показать финал 2 сезона "Холостячки", как уже начали съемки 12 сезона "Холостяка". Об этом рассказал бессменный ведущий романтического шоу Григорий Решетник. Он показал фото с первой вечеринки. На них шоумен засветил фантастическую локацию, в которой главный герой познакомится с претендентками на свое сердце.

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Это будет невероятно. Мы начинаем съемки нового сезона проекта,

– поделился Григорий Решетник.

Григорий Решетник на съемках "Холостяка 12" / Фото из инстаграма ведущего

Григорий Решетник на съемках "Холостяка 12" / Фото из инстаграма ведущего

Григорий Решетник и Анна Калина на съемках "Холостяка 12" / Фото з інстаграму ведущего К слову, аферисты запустили в сети мошеннический кастинг на 12 сезон "Холостяка". В анкете девушек просят согласиться на съемки постельных сцен и прислать фото в белье. Более того, красавицам объявляют, что главным героем будет экс-глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Кто может стать главным героем "Холостяка 12"

В отличие от "Холостячки", имя мужчины участницы "Холостяка" узнают лишь на первой вечеринке проекта. Тогда как публике его представят ближе к выходу шоу в эфир, обычно зимой.

Однако пользователи инстаграма уже делают свои предположения относительно главного героя. Многие фолловеры Григория Решетника убеждены, что "Холостяком" должен стать шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво или экс-футболист Артем Милевский.