На телевидении не успели показать финал 2 сезона "Холостячки", как уже начали съемки 12 сезона "Холостяка". Об этом рассказал бессменный ведущий романтического шоу Григорий Решетник. Он показал фото с первой вечеринки. На них шоумен засветил фантастическую локацию, в которой главный герой познакомится с претендентками на свое сердце.
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Это будет невероятно. Мы начинаем съемки нового сезона проекта,
– поделился Григорий Решетник.
Григорий Решетник на съемках "Холостяка 12" / Фото из инстаграма ведущего
Григорий Решетник на съемках "Холостяка 12" / Фото из инстаграма ведущего
Григорий Решетник и Анна Калина на съемках "Холостяка 12" / Фото з інстаграму ведущего
Кто может стать главным героем "Холостяка 12"
В отличие от "Холостячки", имя мужчины участницы "Холостяка" узнают лишь на первой вечеринке проекта. Тогда как публике его представят ближе к выходу шоу в эфир, обычно зимой.
Однако пользователи инстаграма уже делают свои предположения относительно главного героя. Многие фолловеры Григория Решетника убеждены, что "Холостяком" должен стать шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво или экс-футболист Артем Милевский.