Фотосессия состоялась ранее на этой неделе. Автором роскошных портретов стал королевский фотограф Крис Флойд. Ему удалось подловить пару в теплых объятиях и с искренними улыбками на лицах.

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Снятая на этой неделе накануне 10-й годовщины свадьбы герцога и герцогини Кембриджских,

– говорится в подписи к фото.

Для съемки Кейт Миддлтон подобрала нежный женственный образ. Она надела легкое платье с голубым цветочным принтом. Шифоновый верх небесного цвета с V-образным декольте роскошно сочетался со свободным белым низом.

Праздничный аутфит Кейт довершила лаконичной драгоценной подвеской и изысканной прической с голливудскими локонами. Рядом с красавицей-женой принц Уильям предстал в джинсовой рубашке, которая виднелась под джемпером, и темно-синих брюках.

Добавим, на личной странице в инстаграме королевский фотограф Крис Флойд опубликовал один из трогательных кадров и признался, что во время этой съемки впервые посетил город Кембридж. Он поделился своими впечатлениями от встречи с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

"В тот же день, по удивительному стечению обстоятельств, был и день, когда меня попросили сфотографировать герцога и герцогиню Кембриджских на их десятую годовщину свадьбы. Было приятно провести время с ними в Кенсингтонском дворце, особенно учитывая то, что герцогиня увлекается фотографией. С юбилеем", – поделился и поздравил Крис Флойд.

Напомним, принц Уильям женился на университетской подруге Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года после восьмилетних отношений. У супругов трое детей – 7-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 3-летний принц Луи.