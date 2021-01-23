Принц Уильям сделал предложение будущей герцогине Кембриджской в 2010 году. Кейт Миддлтон перед тем, как объявить о помолвке с принцем Уильямом, была очень расстроенной. Что произошло – читайте дальше.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграли свадьбу 2011 года, поэтому в этом году они будут отмечать 10 годовщину бракосочетания. О периоде помолвки вспомнило издание Marie Claire, которое сообщило, что Кэтрин была чуть ли не убита горем перед тем, как объявить о помолвке.

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Почему Кейт Миддлтон была расстроена

Во время отдыха в Кении принц Уильям решил признаться Кейт Миддлтон в любви. Это он сделал 20 октября 2010 года. Новоиспеченные молодожены решили какое-то время скрыть эту новость от семьи, но впоследствии очень об этом пожалели.

Пара решила сообщить всем о помолвке официально уже 3 ноября. Но Кэтрин была очень расстроена из-за смерти ее дедушки Питера, ушедшего из жизни накануне.

Уильям сопровождал Кейт на похоронах. Она была сильно расстроена тем, что не успела рассказать дедушке о помолвке с принцем. Он был бы счастлив узнать об их женитьбе,

– сообщила королевский эксперт Кэти Николл.

После того как Уильям и Кейт сообщили о помолвке близким и родным, они объявили об этом официально. Стоит отметить, что вообще самой первой о признании знала королева Елизавета II. Ведь принц Уильям должен был получить ее одобрение.