Прикро, – дружина Решетника прокоментувала розрив Даші Квіткової і Нікіти Добриніна

На рішення Даші Квіткової та Нікіти Добриніна розійтися відреагувала дружина Григорія Решетника. Вона поділилась, що треба до останнього боротися за сім'ю.

Дружина українського ведучого Григорія Решетника відповіла на запитання прихильників у соціальних мережах. Окрім коментаря про пару з "Холостяка-12", Христина відреагувала на розрив пари з "Холостяка-9" – Нікіти Добриніна та Даші Квіткової.

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Христина Решетник про розрив Квіткової і Добриніна

Зіркова дружина найперше підкреслила, що "чужа сім'я – темнота". Вона додала, що через новину про розрив засмутилась, тим паче у подружжя є дитина.

Дуже прикро, що розходяться пари, ще й свідками зародження яких ми були. Особливо, коли такі маленькі діти в сім'ї, – для будь-якої дитини розлучення батьків – це удар. Дай Боже, вони зуміють впоратися з випробуванням розлучення. Та продовжать бути щасливими,

– написала Христина Решетник.

Дружина шоумена опублікувала кадри з весілля пари, на яке запросили й Решетників. Вона додала, що до останнього потрібно боротися за сім'ю. "І вкотре зауважу, що треба боротися до останнього за стосунки, вірити в інститут шлюбу, адже саме це і є справжнє щастя. А все інше – це лише пауза і пошук себе та своєї другої половинки".



Скриншот з інстаграм-сторіз

Що відомо про розлучення Квіткової і Добриніна

В інтерв'ю Маші Єфросиніній блогерка заявила, що близько двох тижнів уже не живе разом з Нікітою Добриніним. Наразі між ними лише батьківські відносини. Даша не думає, що їхні подружні взаємини зможуть відновитися.

Нікіта Добринін після цього також прокоментував зізнання колишньої дружини. "Це життя, нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти достойно".