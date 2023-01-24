Дружина ведучого Григорія Решетника відповіла на запитання прихильників. Вона розповіла, якою мовою спілкується вдома з дітьми, а також прокоментувала завершення "Холостяка".

До теми Герої шоу "Холостяк": як склалося їхнє життя після проєкту

Христина Решетник про стосунки "Холостяка" і Каті

Дружина ведучого розповіла, що знає всі підводні камені проєкту, та пам'ятає, як сходилися та розходилися усі пари шоу. Тому для неї зрозуміло, чому Алекс і Катя розійшлися.

Я вам скажу наступне, бо знаю це зсередини, аналізувала стосунки пар, що склалися за багато років проєкту. Якщо у звичайному житті важко прижитися разом, то після "Холостяка" ця складність помножена на 10 000. До цього були перельоти, подарунки, емоції, адреналін, суперництво, а тут в один прекрасний момент все різко змінюється,

– вважає Христина.



Христина Решетник про "Холостяка" / Фото з інстаграм-сторіз

"Життєві будні не всім під силу пройти. У всіх різні очікування від стосунків, хтось не проходить випробування славою, хтось плутає бажане з дійсним".

Христина Решетник додала, що була здивована заявлю Алекса на постшоу про те, що він думав про Сашу після проєкту.

Катя та Алекс були і справді гарною парою. Шкода, що у них так склалося. Але відповідь Алекса на постшоу про Сашу, що він про неї думав – боже, як це було образливо і принизливо чути. Хочеться, щоб чоловіки завжди зберігали своє обличчя, контролювали емоції та відповідали за слова – ось найважливіше,

– поділилась зіркова дружина.

Цікаво, що й сама Саша Мудра розповіла, що зізнання Алекса про те, що він думав про неї після шоу, потішило її его. Фіналістка проєкту припустила, що чоловік спирався на думку суспільства, коли дарував каблучку Катерині Лозовицькій, а не їй.