Розлучення Кардашян і Веста: яку компенсацію отримає світська левиця

26 лютого 2021 , 11:11
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Джерело:

Evening Standart

Американське подружжя Кім Кардашян та Каньє Вест продовжують шлюборозлучний процес. У ЗМІ стало відомо, яку компенсацію отримає Кім після розлучення – шість мільйонів доларів за шість років шлюбу.

Перед одруженням у 2014 році пара підписала шлюбний контракт, де наперед прописала усі деталі спільного набутого майна і коштів у разі розлучення. Згідно з ним, зірка гарантовано отримає 6 мільйонів додарів за кожен рік шлюбу, а також страхівку у випадку смерті репера,

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Фінансова сторона розлучення Кім Кардашян

Згідно з контрактом, окрім виплати за спільне проживання у шлюбі, їй гарантують страхівку у розмірі 20 мільйонів доларів, якщо Каньє Вест раптово помре. Також Кардашян планує стати одноосібною власницею особняка Bel Air у Лос-Анджелесі, а також залишити усі подарунки від Каньє:

  • сумку бренду Hermes вартістю 40 тисяч доларів;
  • кілька браслетів Cartier вартістю не менше 35 тисяч доларів за кожен з них;
  • зелений позашляховик Mercedes-Benz G550 близько за 230 тисяч доларів.

Якщо Каньє Вест погодиться виконати всі умови, то він зможе розраховувати на спільну опіку над чотирьма дітьми – Норт, Сейнтом, Чикаго та Псалмом. Сам Каньє Вест планує жити на ранчо у штаті Вайомінг, США.

Що відомо про розлучення пари?

  • Негаразди у у сім'ї Кім та Каньє з'явились у час карантину, а згодом – і під час передвиборчої кампанії Веста. Після багатьох конфліктів та намагань врятувати сім'ю, пара все ж жила поокремо та рідко проводила час разом. У грудні 2020-го вони начебто дуже посварились і це стало "останньою краплею".
  • Новина про розлучення пари прогриміла з різних джерел на початку січня 2021 року. 19 лютого представники пари офіційно заявили у ЗМІ, що розлучається.
  • Причиною розірвання стосунків називають передвиборчу кампанію Веста, яка негативно відобразилась на його стосунках з Кім. Також повпливало його захворювання біполярного розладу та бажання Кім йти далі, а не стояти на місці.