Розлучення Кардашян і Веста: яку компенсацію отримає світська левиця

Джерело:Evening Standart
Американське подружжя Кім Кардашян та Каньє Вест продовжують шлюборозлучний процес. У ЗМІ стало відомо, яку компенсацію отримає Кім після розлучення – шість мільйонів доларів за шість років шлюбу.
Перед одруженням у 2014 році пара підписала шлюбний контракт, де наперед прописала усі деталі спільного набутого майна і коштів у разі розлучення. Згідно з ним, зірка гарантовано отримає 6 мільйонів додарів за кожен рік шлюбу, а також страхівку у випадку смерті репера,
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Згідно з контрактом, окрім виплати за спільне проживання у шлюбі, їй гарантують страхівку у розмірі 20 мільйонів доларів, якщо Каньє Вест раптово помре. Також Кардашян планує стати одноосібною власницею особняка Bel Air у Лос-Анджелесі, а також залишити усі подарунки від Каньє:
Якщо Каньє Вест погодиться виконати всі умови, то він зможе розраховувати на спільну опіку над чотирьма дітьми – Норт, Сейнтом, Чикаго та Псалмом. Сам Каньє Вест планує жити на ранчо у штаті Вайомінг, США.