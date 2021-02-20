Американське подружжя Кім Кардашян та Каньє Веста офіційно подало на розлучення 19 лютого. Пара врегулювала усі питання та публічно оголосила ЗМІ про свій розрив. Інсайдери розповіли, що причиною могла стати передвиборча гонка Каньє у 2020 році.

Вест хотів стати президентом-самовисуванцем та провів передвиборчу кампанію влітку 2020 року. Втім, його різкі висловлювання публіці, неконтрольовані публікації в мережі та зізнання у тому, що Кім хотіла зробити аборт при першій вагітності не зіграли на руку ні йому, ні його шлюбу.

До слова Офіційно: Каньє Вест та Кім Кардашян подали на розлучення, – ЗМІ

Ймовірна причина розлучення

Каньє Вест переконаний, що розлучення можна було б уникнути, якби не його політичні амбіції.

"Каньє Вест вважає, що його участь в американських виборах 2020 року стала переломним моментом в його шлюбі з Кім Кардашян. Всі його думки зараз про одне – якби тільки. "Якби тільки я зробив те, якби тільки я не робив цього". Президентські перегони стала останньою краплею. До цього була надія. Після – ніякої. Це коштувало йому шлюбу", – розповів інсайдер видання People.

Зокрема у виданні Page Six розповіли, що пара досягла свого максимуму – Кім будує власну кар'єру та самовдосконалюється, в той час як Каньє своє гонкою у виборах все лише зруйнував. Останньою краплею стала серйозна сварка у грудні 2020 року. Відтоді жінка довгий час вважала себе самотньою та вже розлученою, і зараз їй легше усвідомлювати, що вона йде далі. Кім Кардашян начебто хотіла розлучитись ще влітку, проте на тлі біполярного розладу Каньє вона подумала, що це буде надто жорстоко.

Щодо шлюборозлучного процесу, то у виданні TMZ додали, що в пари є чимало розбіжностей – від способу життя до політики. Але вони консультуються, тому що розлучення для них є дуже важливим етапом. Наразі Каньє Вест живе у Вайомінгу, в той час як Кім Кардашян у Лос-Анджелесі.

Що відомо про розлучення пари?

Перші чутки про негаразди у сім'ї з'явились у час карантину, а згодом – і під час передвиборчої кампанії Веста. Відтоді вони начебто жили окремо та рідко бачились. Кім зізналась, що у її чоловіка біполярний розлад.

Новина про розлучення пари прогриміла з різних джерел на початку січня 2021 року. До 19 лютого пара ні спростовувала, ні підтверджувала чуток.