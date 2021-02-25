Американський репер Каньє Вест, як виявилось, хотів продати коштовності, які колись подарував Кім Кардашян. Чоловік не хотів, аби вони нагадували йому про минуле, адже він досі кохає світську зірку.

Репер намагався це зробити за кілька днів до того, як вона офіційно подала на розлучення. Чоловік побував у двох ювілерів, але останні два тижні деталі продажу ще обговорюються.

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Відомо, що Каньє Вест свого часу подарував їй чимало цінних прикрас. До прикладу, обручка Кім коштувала три мільйони доларів, а її кільце від Lorraine Schwartz – мільйон доларів. У виданні пояснюють, що прикраси Каньє хотів продати не через корисливі цілі, а тому, щоб вони не нагадували йому про минуле.

Каньє недавно сказав, що більше не хоче бути пов'язаний з "брендом" Кардашян, але він був так пригнічений, тому що все ще любить Кім,

– розповів інсайдер видання про його несподіваний вчинок.

Чоловік зараз проживає непростий період, адже він досі не може змиритись із розлученням та шкодує за тим, що все втрачено. "Для нього це важко, він дуже нещасний", – відзначило джерело.

Щодо реакції Кім Кардашян на це, то у ЗМІ зазначають, що "Кім була розлючена огидним вчинком Каньє".

Що відомо про розлучення пари?

Перші чутки про негаразди у сім'ї з'явились у час карантину, а згодом – і під час передвиборчої кампанії Веста. Відтоді вони начебто жили окремо та рідко бачились. Кім зізналась, що у її чоловіка біполярний розлад.

Новина про розлучення пари прогриміла з різних джерел на початку січня 2021 року. 19 лютого представники пари офіційно заявили у ЗМІ, що розлучається.