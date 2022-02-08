Розі Гантінгтон-Вайтлі розсекретила стать та ім'я другої дитини: зворушливий знімок

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі підтвердила новину про те, що стала мамою вдруге. Також вона зізналась, що народила доньку й назвала її Ізабеллою.

Про поповнення в сім'ї супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі та актора Джейсона Стейтема повідомляли лише у пресі. Та днями знаменитості підтвердили новину.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі народила доньку

Супермодель опублікувала зворушливий знімок. Вона сфотографувала люльку-кошик у молочних кольорах, у якій спала донечка. На фото лиш помітна її маленька рука.

Розі Гантінгтон-Вайтлі підтвердила, що стала мамою 2 лютого. Також вона розсекретила ім'я крихітки – доньку назвали Ізабеллою Джеймс Стейтем.



Розі підтвердила, що стала мамою / Фото з інстаграму моделі

Розі й Джейсон Стейтем стали батьками вдруге

У середині серпня Розі Гантінгтон-Вайтлі повідомила, що вагітна вдруге. Вона опублікувала миловидне фото, де позувала в обтислій молочній сукні. Вже тоді зірка засвітила вагітний животик.

Знаменитості не ділилися деталями поповнення в родині. Та перед пологами модель показала світлину, з якої стало зрозуміло, що зовсім скоро Розі знову стане мамою. Радісну звістку спершу повідомили у ЗМІ.

Нагадаємо, що Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем виховують сина Джека Оскара Стейтема, який з'явився на світ у липні 2017 році. Зіркова пара заручена, однак зі шлюбом вони не поспішають.