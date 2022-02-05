Колишній "янгол" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі та зірка "Форсажу" Джейсон Стейтем вдруге стали батьками. Про це повідомив представник пари у ЗМІ.
Цікаво У ванній: Ріанна показала оголений вагітний животик – фото майбутньої матусі
Розі Гантінгтон-Вайтлі та зірка "Форсажу" Джейсон Стейтем стали батьками
Як повідомив близький друг пари, дитина народилася 3 дні тому, 2 лютого, у Лондоні. Зіркова родина поповнилась донечкою.
Самі батьки поки що не спішать підтверджувати новину про батьківство. Та кілька тижнів тому Розі Гантінгтон-Вайтлі публікувала фото з великим животом, натякаючи, що пологи відбудуться зовсім скоро.
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі
Що відомо про другу вагітність моделі Розі Гантінгтон-Вайтлі
- Про свій цікавий стан манекенниця розповіла у середині серпня 2021 року. Жінка опублікувала декілька фото зі стильними образами, а на останньому позувала тримаючи руку на округленому животику.
- Для Розі Гантінгтон-Вайтлі та її чоловіка Джейсона Стейтема ця дитина стала другою, адже у 2017 році у пари народився первісток – Джек Оскар Стейтем.