Осадча та Горбунов одружені вже 5 років. З цієї нагоди закохані вирушили у романтичну мандрівку до Франції. Там вони відпочивають, гуляють, насолоджуються часом, який проводять удвох.

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Для прогулянок Катерина обирає комфортне вбрання, у якому виглядає стильно та елегантно. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежить 1,7 мільйона користувачів мережі, ведуча опублікувала серію фото та відео, де продемонструвала новий look.

Образ Каті Осадчої в Парижі

Автором фотографій став чоловік Катерини – Юрій Горбунов. Вона позувала на камеру на балконі готельного номера, в якому вони зупинилися. На знімках Катя зображена у білій сорочці, поверх якої одягнула рожево-сірий смугастий светр. Поєднала їх з темно-синіми широкими джинсами та білими кросівками.

Не секрет, що на відпочинку Осадча надає перевагу натуральній вроді, тому не користується декоративною косметикою. Не стала винятком й ця подорож. Волосся ведуча також залишила без зачіски, волосся лише зібрала у хвіст. Серед аксесуарів обрала один з найулюбленіших – сонцезахисні окуляри. Примітно те, що Катерина не полюбляє довершувати аутфіти сумочками, тому й цього разу обійшлася без них.

Для перегляду всіх фото та відео гортайте праворуч:

Напередодні поїздки до Парижу Катерина побувала у відрядженні на Західній Україні. В Буковелі вона була в чанах зі Златою Огнєвіч, а у Львові прогулялася з Катериною Кухар. Якщо для поїздки в гори ведуча обрала зручний синій пуховик, то на зустріч з примою-балериною приїхала у синьому пальті.

Текст публікації Каті Осадчої:

У відсутність подорожей я найбільше сумувала за Парижем. Ніби банально звучить, але це моє друге рідне місто і подорожі сюди – повернення в дитинство.

На карантині я вчила французьку, подивилася сто разів кліп Крістофа Має Les Gens, адже мій Париж такий, як в цьому відео. Я сумувала і чекала на нашу зустріч. Пройшло понад 2 роки і ми знову разом. Я намагаюся розмовляти французькою (навіть отримую компліменти, але більше за старання). Радію і дощу, і сонцю. Будую плани на майбутні подорожі.