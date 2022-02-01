Зірки повертаються з відпусток, тож тепер до них знову прикута особлива увага журналістів. Злата Огнєвіч відверто поговорила з Катериною Осадчою й зовсім скоро цю розмову зможуть побачити мільйони телеглядачів.

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Злата Огнєвіч та Катя Осадча в Буковелі

Злата Огнєвіч розповіла про цікаву зйомку на особистій сторінці в інстаграмі. У сторіз артистка показала, як разом із ведучою прогулялася засніженим Буковелем, побувала в чані надворі й поговорила в затишній локації. Тож зовсім скоро глядачі почують нові одкровення "Холостячки".

Катя та Злата не лише поговорили, а й продемонстрували стильні образи. Зокрема, зірки показали, як можна виглядати бездоганно у морозяну погоду. Для зйомки на вулиці Осадча обрала білі широкі штани, синю куртку, чорне взуття та рукавиці, білу шапку. Волосся вона сховала під шапкою, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах.

Злата Огнєвіч постала перед камерами в білому спортивному костюмі, чорному пуховику, взутті білого кольору та кепці. Коротке волосся зірка вклала у легкі локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у коричневих відтінках.

Катя Осадча та Злата Огнєвіч в Буковелі / Скриншоти інстаграм-сторіз співачки

Нагадаємо, днями виконавиця поширила мережі серію фото з Києва. Біля одного з закладів столиці Злата позувала в спортивному костюмі з принтом і трендовому пуховику.