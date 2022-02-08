Осадчая и Горбунов женаты уже 5 лет. По этому случаю влюбленные отправились в романтическое путешествие во Францию. Там они отдыхают, гуляют, наслаждаются временем, которое проводят вдвоем.

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Для прогулок Екатерина выбирает комфортный наряд, в котором выглядит стильно и элегантно. На личной странице в инстаграме, за которой следит 1,7 миллиона пользователей сети, ведущая опубликовала серию фото и видео, где продемонстрировала новый look.

Образ Кати Осадчей в Париже

Автором фотографий стал муж Екатерины – Юрий Горбунов. Она позировала на камеру на балконе гостиничного номера, в котором они остановились. На снимках Катя изображена в белой рубашке, поверх которой надела розово-серый полосатый свитер. Соединила их с темно-синими широкими джинсами и белыми кроссовками.

Не секрет, что на отдыхе Осадчая предпочитает натуральную красоту, поэтому не пользуется декоративной косметикой. Не стало исключением и это путешествие. Волосы ведущая также оставила без прически, волосы лишь собрала в хвост. Среди аксессуаров выбрала один из самых любимых – солнцезащитные очки. Примечательно то, что Екатерина не любит довершать аутфиты сумочками, поэтому и на этот раз обошлась без них.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:

Накануне поездки в Париж Екатерина побывала в командировке на Западной Украине. В Буковеле она была в чанах со Златой Огневич, а во Львове прогулялась с Екатериной Кухар. Если для поездки в горы ведущая выбрала удобный синий пуховик, то на встречу с примой-балериной приехала в синем пальто.

Текст публикации Кати Осадчей:

В отсутствие путешествий я больше всего скучала по Парижу. Вроде банально звучит, но это мой второй родной город и путешествия сюда – возвращение в детство.

На карантине я учила французский, посмотрела сто раз клип Кристофа имеет Les Gens, ведь мой Париж такой, как в этом видео. Я скучала и ждала нашей встречи. Прошло более 2 лет, и мы снова вместе. Я стараюсь говорить по-французски (даже получаю комплименты, но больше за старания). Радуюсь и дождю, и солнцу. Строю планы на будущие путешествия.