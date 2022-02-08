У шлюбі Катя та Юрій зберігають ніжність, пристрасть, романтику. Вони щасливі виховувати двох синів, однак інколи відправляються у мандрівки лише удвох.

До теми Катя Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували 5 річницю шлюбу за кордоном: де побувало подружжя

Осадча та Горбунов у Парижі

У Франції Катя та Юрій насолоджуються довгоочікуваним відпочинком. Вони відправилися туди самі, тому увесь час проводять разом. Подружжя зупинилося в розкішному готелі з неймовірно красивим виглядом на Париж. Одну зі світлин, якими поділився ведучий в інстаграмі, вони зробили саме там. Катя та Юрій позували в готельному номері у family look – обоє одягнули білі футболки та чорні штани. Осадча зібрала волосся у високий хвіст, залишивши лише декілька пасем, які спадали на обличчя. Макіяж не наносила. Разом із коханим вона посмакувала білим вином. Вони з ніжністю та любов'ю дивилися один на одного та мило усміхалися.

Той випадок, коли могли б не виходити з номера, але виставки самі себе не подивляться,

– підписав знімок Горбунов.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучого

Також подружжя поділилося фотографією, яку зробило під час прогулянки Парижем. Катя обрала для неї темно-сині широкі джинси, бежеву куртку та білі кросівки. Волосся зібрала у хвіст і довершила аутфіт сонцезахисними окулярами. А Юрій гуляв у чорних штанах, синій кофті, білій куртці та кросівках. Він також полюбляє доповнювати образи у відпустках окулярами.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучого

Нагадаємо, перед поїздкою до Парижу Катя побувала у відрядженні у Львові. Тоді вона прогулялася вуличками стародавнього міста у стильному синьому пальті.