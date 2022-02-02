Успішна телеведуча Катя Осадча часто гастролює у зв'язку зі зйомками її проєкту. Днями вона приїхала до Львова, де зняла атмосферний ролик.
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Катя Осадча прогулялась Львовом
Після роботи телеведуча прогулялась зимовим Львовом, у якому сьогодні сніжить. Вона відпочила у затишних закладах, переглянула головні архітектурні пам'ятки міста та побувала біля ратуші.
У відео Катя Осадча показала й себе на тлі Львова. Вона позувала у чорній водолазці та молочній куртці, поверх якої одягнула стильне пальто синього кольору. Зірка доповнила образ сережками-кільцями, білою кепкою та чорними рукавичками.
Катя Осадча розпустила біляве волосся та вклала його хвильками. На обличчі вона зробила макіяж зі стрілками на очах і рожевою помадою на губах.
Шанувальники активно коментують миловидне відео Каті Осадчої зі Львова:
- "Неймовірна краса. Гарного вам відпочинку";
- "А одяг у Каті… Аж запахло весною від яскравого блакитного";
- "Ви прекрасна та чарівна";
- "Яка краса";
- "Яка ви позитивна людина, Катю. Дякую вам".