Роздавав солодощі дітям: Тіна Кароль показала, як її син волонтерить у Польщі

Син української співачки Тіни Кароль приїхав до Польщі. Там він долучається до допомоги українцям і волонтерить.

Українська співачка Тіна Кароль перебуває у Варшаві, де дає благодійні концерти та збирає кошти. До неї приїхав і син Веніамін.

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Син Тіни Кароль роздав дітям солодощі

13-річний зірковий нащадок не сидить склавши руки, а так само допомагає чим може. Виконавиця показала, як її син волонтерив на центральному варшавському вокзалі.

Веніамін зустрічав українські сім'ї та вручав дітям солодощі, які возив у корзині.

Син Тіни Кароль волонтерить у Польщі / Фото з інстаграму

Як Тіна Кароль допомагає Україні