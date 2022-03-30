Зіркові батьки всіляко намагаються оберігати дітей від жахіть війни, але ті й так усе розуміють. Це довів син рокера Жені Галича, який розуміє, хто напав на Україну, і хто в цьому винен.

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Син Жені Галича емоційно звернувся до росіян

"Добрий день. Мене звати Данило Галич, я з України. Росіяни, ви тю-тю, ви тупі, особливо Путін. Тому ще ви напали на нашу рідню, де я живу, де я народився. Ви тупі, і Путін тупий. Йдіть з України, забирайтеся швидко. Бо я вам зараз як наваляю. Забирайтеся, вас сюди ніхто не кликав", – сказав хлопчик на камеру.

Мій син. Данило Галич. 4 роки. Ми не бачились 31 добу. Всього за місяць він став старшим на ціле дитинство. Сміливий і сильний. Я пишаюсь тобою, синочок. І дуже сумую,

– написав зірковий татусь.

Син Жені Галича звертається до росіян: відео

Нагадаємо, сам Женя Галич виїхав з Києва до Львова, де в тероборону його не взяли, тож він пішов волонтерити. Судячи з того, що зірка не бачився з сином цілий місяць, він з мамою і сестрою Євою за кордоном.

Реакція мережі на відео з сином Галича

"Хлопчик у 4 роки розумніший ніж більша частина населення Росії";

"Це до мурах. Скільки болю відчувається в тих очах, але скільки мужності та хоробрості. Скільки мудрих слів він сказав у свої 4 роки. Усе буде Україна";

"Бойовий дух як у тата";

"Він наваляє";

"Устами дитини говорить істина".

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