Сьогодні кожен воює на своєму фронті. Співачка Тіна Кароль продовжує проводити благодійні концерти, щоб зібрати кошти для України.
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Тіна Кароль зібрала 2 мільйони
Днями виконавиця побувала на благодійному концерті Unite For Ukraine, який пройшов в Ізраїлі. Там зірка зібрала близько 2 мільйонів гривень.
Кошти Тіна Кароль передасть на медичні потреби України.
Зараз ми всі зайняті однією справою та кожен на своєму фронті. Ми хочемо зберегти Україну та віримо у нашу перемогу,
– зауважила співачка.
Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз
Зірки збирають кошти для України
- У Лодзі 20 березня відбувся масштабний концерт "Разом з Україною", де виступили Тіна Кароль, Jerry Heil та інші артисти. Завдяки заходу було зібрано понад 2 мільйони злотих.
- Під час Національного відбору в Німеччині Джамала зібрала 67 мільйонів євро (понад 2 мільярди гривень).
- На антивоєнному концерті Sound of Peace ("Звук миру") в Берліні Наталія Кличко та Джамала зібрали 12 мільйонів євро.