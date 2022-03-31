Українська співачка Тіна Кароль перебуває у Варшаві, де дає благодійні концерти та збирає кошти. До неї приїхав і син Веніамін.
До слова Забирайтеся, бо я вам наваляю, – Женя Галич показав звернення свого 4-річного сина до росіян
Син Тіни Кароль роздав дітям солодощі
13-річний зірковий нащадок не сидить склавши руки, а так само допомагає чим може. Виконавиця показала, як її син волонтерив на центральному варшавському вокзалі.
Веніамін зустрічав українські сім'ї та вручав дітям солодощі, які возив у корзині.
Син Тіни Кароль волонтерить у Польщі / Фото з інстаграму
Як Тіна Кароль допомагає Україні
- На початку війни виконавиця неодноразово збирала у Варшаві антивоєнні мітинги. Зірка створила Міжнародний центр інформаційного спротиву і бореться з російською пропагандою.
- Також вона виступає на концертах і збирає кошти. На Atlas Arena у Лодзі 20 березня вона разом з Jerry Heil змогла зібрати близько 2 мільйонів злотих.
- Ще 2 мільйони гривень знаменитість зібрала завдяки благодійному заходу в Ізраїлі.