Розчарована та засмучена, – Олександра Яремчук про скасування конкурсу "Міс Світу"
Джерело:інстаграм Олександри Яремчук
У світі конкурсів краси напередодні стався прецедент – всього за 6 годин до початку конкурсу організатори скасували "Міс Світу 2021". На прикру новину вже відреагувала представниця України Олександра Яремчук.
У своєму інстаграмі вона залишила промовисте фото із Пуерто-Рико, де на тлі пальм вкриває свої плечі синьо-жовтим стягом, а сама одягнена у такий же купальник. Своє обличчя вона ледь прикрила рукою від пекучого сонця.
Зверніть увагу За декілька годин до початку: конкурс "Міс Світу 2021" скасували
Був дуже важкий місяць, як морально, так і фізично! Розчарована та засмучена, адже багато часу, сил та енергії було віддано на підготовку,
– лаконічно написала Яремчук.
Олександра Яремчук в Пуерто-Рико / Фото з інстаграму дівчини
В офіційній заяві українського конкурсу "Міс Україна" представники навели напередодні більш розгорнуту реакцію моделі.
"На жаль, конкурс було скасовано, оскільки велика кількість дівчат захворіла. Я дуже засмучена та розчарована, адже багато часу та сил було покладено на підготовку. Цей місяць виявився дуже важким: як морально, так і фізично. Але ми не втрачаємо надії, що найближчим часом конкурс відбудеться", – прокоментувала ситуацію Яремчук.
Фанати, як можуть, підбадьорюють дівчину, однак невідомо, що далі буде з учасницями – чи вони залишаться на острові на невизначений термін, чи повернуться усі додому.
Чому скасували конкурс
- Подію довелось скасувати через виявлену велику кількість хворих на COVID-19 серед учасниць.
- Його обіцяють провести впродовж наступних трьох місяців, коли ситуація владнається.
- Підготування до "Міс Світу 2021" тривали цілий місяць на острові Пуерто-Рико, що неподалік США.
- Перед цим українська учасниця Олександра Яремчук не могла отримати візу до країни, але згодом справа владналась.