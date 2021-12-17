У своєму інстаграмі вона залишила промовисте фото із Пуерто-Рико, де на тлі пальм вкриває свої плечі синьо-жовтим стягом, а сама одягнена у такий же купальник. Своє обличчя вона ледь прикрила рукою від пекучого сонця.

Зверніть увагу За декілька годин до початку: конкурс "Міс Світу 2021" скасували

Був дуже важкий місяць, як морально, так і фізично! Розчарована та засмучена, адже багато часу, сил та енергії було віддано на підготовку,

– лаконічно написала Яремчук.



Олександра Яремчук в Пуерто-Рико / Фото з інстаграму дівчини

В офіційній заяві українського конкурсу "Міс Україна" представники навели напередодні більш розгорнуту реакцію моделі.

"На жаль, конкурс було скасовано, оскільки велика кількість дівчат захворіла. Я дуже засмучена та розчарована, адже багато часу та сил було покладено на підготовку. Цей місяць виявився дуже важким: як морально, так і фізично. Але ми не втрачаємо надії, що найближчим часом конкурс відбудеться", – прокоментувала ситуацію Яремчук.

Фанати, як можуть, підбадьорюють дівчину, однак невідомо, що далі буде з учасницями – чи вони залишаться на острові на невизначений термін, чи повернуться усі додому.

Чому скасували конкурс