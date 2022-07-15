За словами ROXOLANA, Андрій Мороз зараз перебуває у реанімації, в нього була складна операція. Вона просить небайдужих допомогти йому з коштами на лікування.

До слова ROXOLANA розповіла, як загинув її звукорежисер і де була сама в момент удару по Вінниці

Друзі, я дуже вдячна всім вам за щирі слова підтримки. І дякую за те, що питаєте, як можна допомогти. Андрій зараз знаходиться в реанімації, в нього була складна операція. Вранці прийшов до тями й розмовляв з головним лікарем. Детальна інформація буде згодом,

– каже зірка.

Зараз батьки і рідні Андрія зайняті вирішенням організаційних справ і не встигають слідкувати за збором коштів. Тому співачка створила дві "банки" на "Монобанку", де можна особисто допомогти батькам постраждалого Андрія та покійного Євгена Коваленка, який загинув у кареті швидкої допомоги після обстрілів.



Андрій Мороз з команди ROXOLANA / Фото з фейсбуку артистки

Довідка:



1. Для підтримки родини Жені Коваленка

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/4k6NG1JqE3

Номер картки Банки

5375 4112 0203 3150



2. Для підтримки Андрія Мороза

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/53kSrG3i8f

Номер картки Банки

5375 4112 0203 3234

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