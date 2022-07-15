За словами ROXOLANA, Андрій Мороз зараз перебуває у реанімації, в нього була складна операція. Вона просить небайдужих допомогти йому з коштами на лікування.
До слова ROXOLANA розповіла, як загинув її звукорежисер і де була сама в момент удару по Вінниці
Друзі, я дуже вдячна всім вам за щирі слова підтримки. І дякую за те, що питаєте, як можна допомогти. Андрій зараз знаходиться в реанімації, в нього була складна операція. Вранці прийшов до тями й розмовляв з головним лікарем. Детальна інформація буде згодом,
– каже зірка.
Зараз батьки і рідні Андрія зайняті вирішенням організаційних справ і не встигають слідкувати за збором коштів. Тому співачка створила дві "банки" на "Монобанку", де можна особисто допомогти батькам постраждалого Андрія та покійного Євгена Коваленка, який загинув у кареті швидкої допомоги після обстрілів.
Андрій Мороз з команди ROXOLANA / Фото з фейсбуку артистки
До теми LAUD показав фото хлопця з команди ROXOLANA, який загинув у Вінниці
Що відомо про трагедію з командою ROXOLANA
- 14 липня у співачки був запланований благодійний концерт у центрі Вінниці на 18:00. Перед цим команда разом зі співаком LAUD давала виступ у Староконстянтинові.
- Поки ROXOLANA готувалась до концерту у готелі неподалік епіцентру ракетних ударів, хлопці з команди якраз приїхали налаштовувати все для заходу. Коли вони виходили з машини, прилетіли російські ракети.
- Андрій Мороз відскочив у той бік, де зазнав легших поранень. А звукорежисеру Євгену Коваленку – не пощастило, він впав ближче до ударів. У кареті швидкої допомоги у нього зупинилось серце.
- Наразі всі майбутні заходи команди співачки скасовані, а організатори допомагають рідним зі всіма траурними процесами.