Про постраждалих членів команди у співачки ROXOLANA спочатку 24 каналу повідомила менеджер, згодом інформацію підтвердила сама співачка у соцмережах. На той момент двоє хлопців боролись за життя в операційній. Згодом стало відомо, що один з них – Євген – помер від поранень, несумісних із життям.
До слова Через ракетний удар у Вінниці член команди співачки Roxolana загинув: ще один бореться за життя
Інший член команди – Андрій – в операційній, лікарі борються за його життя.
ROXOLANA повідомила про смерть учасника команди / Скриншот з інстаграму
Як повідомив LAUD у своїх соцмережах, загиблий – Євген Коваленко, молодий звукорежисер концертів. Його інстаграм-сторінку раніше позначала у своїх дописах ROXOLANA під час туру Україною останніми тижнями. Також LAUD поділився, що познайомився з ним всього 2 дні тому.
Євген Коваленко загинув через ракетний удар у Вінниці / Фото з інстаграму
Євген Коваленко працював звукорежисером / Фото з інстаграму хлопця
Євген працював у багатьох виконавців під час концертів, зокрема він добре був знайомий з артистом Вадимом Олійником. Він написав, що Євген був дуже крутим хлопцем та справжнім професіоналом: "Згадую і плачу… Ти ніколи мені не відмовляв, навіть тоді коли був дуже зайнятий… Лети Жека, нам буде тебе не вистачати".
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Ракетний удар у Вінниці
- У Вінницю ROXOLANA приїхала в рамках благодійного туру "Тримайся". Разом з нею там мав виступити співак LAUD. Після ракетного удару по місту концерт скасували. Також не відбудеться концерт у Хмельницькому, який був запланований на 15 липня.
- Станом на 16:24, внаслідок трьох ракетних ударів по центру Вінниці загинуло 20 людей і понад 90 поранені. Близько 50 продовжують боротись за життя у лікарнях. Серед загиблих – троє дітей.
- Стало відомо, що крилаті ракети "Калібр" були запущені з акваторії Чорного моря.