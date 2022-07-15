По словам ROXOLANA, Андрей Мороз находится в реанимации, у него была сложная операция. Она просит неравнодушных помочь ему со средствами на лечение.

К слову ROXOLANA рассказала, как погиб ее звукорежиссер и где была сама в момент удара по Виннице.

Друзья, я очень благодарна всем вам за искренние слова поддержки. И спасибо за то, что спрашиваете, как можно помочь. Андрей сейчас находится в реанимации, у него была трудная операция. Утром пришел в себя и разговаривал с главврачом. Подробная информация будет впоследствии,

– говорит звезда.

Сейчас родители и родные Андрея заняты решением организационных дел и не успевают следить за сбором средств. Поэтому певица создала два "банка" на "Монобанке", где можно лично помочь родителям пострадавшего Андрея и покойного Евгения Коваленко, погибшего в карете скорой помощи после обстрелов.



Андрей Мороз из команды ROXOLANA / Фото из фейсбука артистки

Справка:



1. Для поддержки семьи Жени Коваленко

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/4k6NG1JqE3

Номер карты Банки

5375 4112 0203 3150



2. Для поддержки Андрея Мороза

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/53kSrG3i8f

Номер карты Банки

5375 4112 0203 3234

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