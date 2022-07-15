Під час ракетного обстрілу Вінниці 14 липня постраждало чимало членів команди співачки ROXOLANA (справжнє ім'я – Роксолана Сирота). Двоє хлопців – Андрій та Євген – були у важкому стані, інші відбулися легшими пораненнями. На жаль, Євгена врятувати не вдалося.

Важливо Через ракетний удар у Вінниці член команди співачки Roxolana загинув: ще один бореться за життя

Як загинув звукорежисер ROXOLANA

"Технічна частина команди – звук, світло – не ночувала у Вінниці. Вони їхали зі Старокостянтинова з самого ранку. Вони приїхали у Вінницю, тільки припаркували машину в центрі біля площі. Хтось вийшов з машини, хтось ще був у машині. Буквально в ці секунди почалися обстріли, там були три ракети. Хлопці розбіглися – доля так звела, що хтось відстрибнув в одну сторону і врятувався, хтось в іншу і не врятувався", – розповіла ROXOLANA.

Я взагалі не знаю, як вони всі вижили, тому що воронка була за сім кроків від них усіх,

– зізналася співачка.

На жаль, 25-річний звукорежисер Євген Коваленко був одним з тих, хто відскочив не в той бік. Він отримав важкі поранення й помер у швидкій. "Так сталося, що Женя, на жаль, помер. Його ще намагалися врятувати, але в кареті швидкої допомоги в нього зупинилося серце", – поділилася ROXOLANA.

Женя був людиною дуже-дуже світлою, дуже чесною. Ти знаєш, що ця людина ніколи тобі не скаже ні поганого слова, нічого. Дуже теплий, і завжди він відгукувався на всі абсолютно прохання. Він був дуже молодий – 25 років, це тільки старт. За це дуже прикро,

– підкреслила артистка.

Читайте також LAUD показав фото хлопця з команди ROXOLANA, який загинув у Вінниці Важливо! Через ракетний удар по Вінниці сильно постраждав ще один чоловік з команди ROXOLANA – Андрій. У нього дуже важка травма хребта, він у реанімації, але на ранок 15 липня нібито прийшов до тями.



"Він уже прийшов у свідомість, сьогодні вранці нам сказали. Продовжують лікування, але він у складному стані", – поділилася зірка.

Де в момент удару була сама ROXOLANA

Артистка разом з менеджментом приїхала у Вінницю ввечері 13 липня, за день до трагедії. Вони зупинилися в готелі в центрі міста й готувалися до саундчеку, коли росія вдарила по площі.

Ми на той момент були в готелі зовсім поруч. Я думаю, це було десь метрів 900-800,

– розповіла ROXOLANA.

Вона скасувала всі наступні концерти в рамках благодійного туру "Тримайся" – у Хмельницькому, Тернополі, Житомирі, адже буде займатися похороном Євгена, реабілітацією Андрія та інших членів команди, яких "порізало сильно".

Тут нагадаємо! Неподалік місця ракетного удару по Вінниці був лідер гурту ВВ Олег Скрипка. У нього була запланована зустріч на центральній площі міста. Від трагедії співака з командою врятували 10 хвилин.