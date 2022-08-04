"Агресивні і тупі": Осадча посміялась з росіян, які вірять, що Сонце обертається навколо Землі
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Днями в росії вийшло соцопитування, де стверджувалось, що кожен третій росіянин вірить, що Сонце обертається навколо Землі. Катя Осадча поглузувала з неосвічених людей, які підтримують режим путіна.
"Високий" розумовий рівень росіян нещодавно засвідчило соціальне опитування. Встановили, що приблизно третина вірить, що Сонце обертається навколо землі. Очевидно, більшість таких людей вже старшого віку.
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Катя Осадча поглузувала з росіян
Українська телеведуча Катя Осадча відреагувала на соціальне опитування, яке багато що пояснює. Вона опублікувала іронічне інстаграм-сторіз, в якому припустила, в що ще вірять прихильники режиму путіна.
Норм такі сусіди… Мало того, що агресивні, так ще й тупі. Хоча, воно одне тягне інше. Ну а ще побутова техніка на деревах росте в Україні і її врожай вони вкрали навесні, а тепер взялися за зерно,
– написала Катя Осадча.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Як зірки насміхаються з росіян та окупантів
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