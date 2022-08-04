"Високий" розумовий рівень росіян нещодавно засвідчило соціальне опитування. Встановили, що приблизно третина вірить, що Сонце обертається навколо землі. Очевидно, більшість таких людей вже старшого віку.

Читайте також Кожен третій росіянин вірить, що Сонце обертається навколо Землі, а не навпаки

Катя Осадча поглузувала з росіян

Українська телеведуча Катя Осадча відреагувала на соціальне опитування, яке багато що пояснює. Вона опублікувала іронічне інстаграм-сторіз, в якому припустила, в що ще вірять прихильники режиму путіна.

Норм такі сусіди… Мало того, що агресивні, так ще й тупі. Хоча, воно одне тягне інше. Ну а ще побутова техніка на деревах росте в Україні і її врожай вони вкрали навесні, а тепер взялися за зерно,

– написала Катя Осадча.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Як зірки насміхаються з росіян та окупантів