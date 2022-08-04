"Высокий" умственный уровень россиян недавно засвидетельствовал социальный опрос. Установили, что около трети верит, что Солнце вращается вокруг земли. Очевидно, большинство таких людей уже постарше.
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Катя Осадчая посмеялась над русскими
Украинская телеведущая Катя Осадчая отреагировала на социальный опрос, который многое объясняет. Она опубликовала ироническое инстаграмм-сториз, в котором предположила, во что еще верят сторонники режима путина.
Норм такие соседи… Мало того, что агрессивны, да еще тупые. Хотя оно одно тянет другое. Ну а еще бытовая техника на деревьях растет в Украине и ее урожай украли весной, а теперь взялись за зерно,
– написала Катя Осадчая.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Как звезды насмехаются над россиянами и оккупантами
- Владимир Остапчук показывал забавное видео, в котором сыграл роль россиянина. Он вроде бы отрицал мародерство своих землян, но стоял на фоне украинского холодильника.
- Тарас Тополя насмехался над русскими еще несколько лет назад. Комики с пропагандистского канала хотели использовать его песню, поэтому музыкант предложил им за это бросить деньги на ВСУ.
- Андрей Бедняков потролил мародеров – показал то, что они обычно берут домой – iPad, часы, бытовые приборы и белье. Он предложил прислать им это по почте, а они в ответ пусть "ушиваются" с нашей земли.