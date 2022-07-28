У мережі з'явилась інформація, поширена росЗМІ, що росія планує взяти участь у міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт". На це вже відреагувала "Міс Україна Всесвіт 2021" та українські організатори "Міс Україна Всесвіт".
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Анна Неплях проти участі росії у "Міс Всесвіт"
Модель та художниця Анна Неплях виступила проти участі росіянки Анни Ліннікової в міжнародному конкурсі. Вона виступила зі зверненням до організаторів "Міс Всесвіт".
Я вважаю, що росія має бути забанена у всьому цивілізованому світі, щоб це стало для них уроком. Це має бути уроком як для цих "невинуватих" людей, так і для їхнього уряду. Весь світ дивиться, як вони катують нас, і дозволяє їм брати участь у мирних івентах типу "Міс Всесвіт". Нонсенс,
– написала Анна Неплях.
Анна Неплях проти участі росії у "Міс Всесвіт" / Фото з інстаграм-сторіз
Також "Міс Україна Всесвіт 2021" показала коментар від одного з користувачів про те, що росіянка не винна у "конфлікті двох країн".
"Більшість коментарів виглядають так: "дайте її мрії здійснитися, це не її вина". Це війна, це геноцид, і почали це росіяни. Приносячи стільки страждання, болі та смертей", – підкреслила Анна.
Анна Неплях проти участі росії у "Міс Всесвіт" / Фото з інстаграм-сторіз
Хто представить Україну
- До міжнародного конкурсу цього року готується "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко. На час війни вона стала волонтеркою – дівчина готувала їжу в ресторанах та займалась перевезеннями гуманітарної допомоги.
- Підготовка до конкурсу в умовах війни у Вікторії є специфічною: вона дефілює зараз лише перед дзеркалом, прогулянки із сумками з гуманітарною допомогою замінили їй спортзал. Фотосесії часто проходять під час повітряних тривог.
- "Коли у вашій країні війна, кожен день може стати для вас останнім. Ви щодня живете під тиском. Ось чому це вчить мене зберігати ці моменти – щогодини, щодня. Це вчить мене бути сильною. Наші люди справді залізні! Вони дають мені силу рухатися вперед! І я твердо вірю, що добро завжди перемагає зло".