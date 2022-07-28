В Австрії в Олени Шоптенко не було жодних професійних зв'язків, але вона дивом зібрала велику команду хореографів, стилістів, операторів, аби поставити й відзняти масштабний флешмоб у центрі Відня. На площі Штефанс-плац українці танцювали ще 10 липня, але відео з'явилося лише зараз.

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Олена Шоптенко про флешмоб у центрі Відня

Зірка "Танців" розповіла, що деякі українці, які підтримали її у Відні, тікали з-під обстрілів у Маріуполі, а деякі відправили чоловіків на фронт. Тож кожен з них спробував передати свою історію, свій біль.

У той день ми були єдиним організмом, який показав, наскільки ми любимо свою країну та своїх співвітчизників, які ми насправді щирі та сильні! Цей виступ і захід загалом був зовсім не про танець. Він був про любов, єдність та підтримку, про людські цінності… Ця ініціатива була криком душі,

– наголосила Олена Шоптенко.

Цікаво, що її віденський флешмоб був не лише для того, щоб пробитися в серця австрійців, а й аби зібрати кошти для фонду Маші Єфросиніної, який допомагає жінкам і дітям, постраждалим від війни.

"Давайте нагадувати всьому світові про ті цінності, за які ми боремося", – закликала Шоптенко.

Символічно, що наприкінці танцю українці склали слово "воля", тризуб і серце з синьо-жовтим прапором.

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