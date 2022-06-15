Цьогоріч конкурс "Міс Україна Всесвіт" відмовився від традиційного святкового шоу, але щоб мати змогу представляти Україну на конкурсі у США наприкінці 2022 року, вирішили все ж обрати нову переможницю. Відтак, перемогу призначили торішній першій віцеміс конкурсу Вікторії Апанасенко з Чернігова. Тоді її випередила Анна Неплях – ексучасниця шоу "Холостяк.

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"Нашій країні зараз не до свята, але нам потрібно використовувати усі можливі засоби, щоб привернути увагу до подій, які відбуваються у нашій державі. Саме тому ми вирішили не втрачати можливість представити Україну у всесвітньому фіналі відомого конкурсу "Міс Всесвіт", який має 70-річну історію та транслюється у кожній країні світу. Наша місія на міжнародній арені – розповісти історію нашої країни та боротися за правду і мир на культурному фронті, закликаючи світову спільноту почути голоси нашого народу та закликати зупинити Росію і її жорстоку загарбницьку війну. Ми їдемо боротися не за красу, а за перемогу" – заявила президентка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова.



"Міс Україна-Всесвіт"-2022 Вікторія Апанасенко / Фото пресслужби

Реакція Апанасенко на перемогу

28-річна Вікторія Апанасенко зізналась, що дізналась про свій новий титул дуже неочікувано: коли волонтерила і підпрацьовувала у ресторані. Дівчина допомагає столичному закладу Naive готувати їжу для батальйону Збройних Сил України та київським бабусям і дідусям, які залишились без родичів. Спочатку вони розвозили набори з допомогою по Києву, а пізніше почали доставляти адресну допомогу по найбільш постраждалим від воєнних дій містечкам Київської області – Ірпеню, Бучі та Гостомелю. Таким чином подругам вдалося допомогти вже більше ніж сотні родин.

Вікторія Апанасенко займалась волонтерством у перші місяці війни / Фото пресслужби

Вікторія закінчила факультет психології КНУ ім.Тараса Шевченка за спеціальністю "Соціальна робота". Також дівчина працює професійною моделлю, а під час повномасштабної війни активно підтримує українські бренди. Вільно володіє українською та англійською мовами. З дитинства займалася художньою гімнастикою, бальними та сучасними танцями, малюванням, брала участь у конкурсах читців поезії та прози. Пише вірші та готує до випуску власну книгу поезії.



Вікторія Апанасенко – нова "Міс Україна Всесвіт" / Фото пресслужби

"Коли мені зателефонувала Анна Філімонова і сказала, що я буду представляти Україну на "Міс Всесвіт", я була волонтером в ресторані і мила підлогу. Мій шок складно було передати словами. Це була багаторічна мрія мого дитинства. Напевно, вперше за довгий час я заплакала від щастя. Я дуже люблю свою рідну Україну і це велика честь представляти її на міжнародному рівні. Я безмежно вдячна Оргкомітету "Міс Україна Всесвіт" за цю можливість", – розповіла нова володарка титулу.

Дівчина переконана, що важливо продовжувати говорити про війну та бути надійним тилом для ЗСУ.

Я усвідомлюю відповідальність у такий важкий і жахливий час бути одним з амбасадорів України на міжнародній арені, говорити голосом усіх жінок нашої країни. За весь час моєї волонтерської роботи, дивлячись в очі наших людей, я бачила неймовірну силу і міць. Саме в ній справжня краса. Я їду боротися не за свою перемогу, а за перемогу своєї країни,

– ділиться враженнями Вікторія Апанасенко

Наразі триває інтенсивна підготовка до участі у фіналі відомого конкурсу "Міс Всесвіт", а дату та місце проведення заходу повідомлять згодом.

Соціальний ролик за участю Вікторії Апанасенко: відео онлайн