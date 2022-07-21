"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко цьогоріч геть по-іншому готується до конкурсу. Про це вона розповіла в інстаграмі.

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Як Вікторія Апанасенко готується до конкурсу

Модель зізналась, що дефілює зараз лише перед дзеркалом, а спортзал їй замінив прогулянки із сумками з гуманітарною допомогою. Фотосесії часто проходять під час повітряних тривог.

Все, що ви бачите, відбувається під звуки повітряної тривоги. Коли є загроза ракетного удару, ми працюємо і ховаємось у безпечному місці. Водночас ми читаємо погані новини. Досвід роботи моделлю протягом 13 років навчив мене працювати на результат, не демонструючи справжніх емоцій,

– зізналась Вікторія.



Вікторія Апанасенко / Фото з інстаграму моделі

"Усі відомості про нові вибухи, обстріли та загиблі в різних куточках країни мені болять, але я знаю, що треба бути сильним", – додала вона.

Щодо одягу – Апанасенко отримує допомогу від українських та іноземних дизайнерів, за що вона їм вдячна. Модель також старається над тим, щоб зберігати холодний розум.

"Коли у вашій країні війна, кожен день може стати для вас останнім. Ви щодня живете під тиском. Ось чому це вчить мене зберігати ці моменти – щогодини, щодня. Це вчить мене бути сильною. Наші люди справді залізні! Вони дають мені силу рухатися вперед! І я твердо вірю, що добро завжди перемагає зло".