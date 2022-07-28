В сети появилась информация, распространенная росСМИ, что Россия планирует принять участие в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". На это уже отреагировала "Мисс Украина Вселенная 2021" и украинские организаторы "Мисс Украина Вселенная".

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Анна Неплях против участия россии в "Мисс Вселенная"

Модель и художница Анна Неплях выступила против участия россиянки Анны Линниковой в международном конкурсе. Она выступила с обращением к организаторам "Мисс Вселенная".

Я считаю, что Россия должна быть забанена во всем цивилизованном мире, чтобы это стало для них уроком. Это должно быть уроком как для этих "невинных" людей, так и для их правительства. Весь мир смотрит, как они пытают нас, и позволяет им участвовать в мирных ивентах типа "Мисс Вселенная". Нонсенс,

– написала Анна Неплях.



Анна Неплях против участия россии в "Мисс Вселенная" / Фото с инстаграм-сториз

Также "Мисс Украина Вселенная 2021" показала комментарий от одного из пользователей о том, что россиянка не виновата в "конфликте двух стран".

"Большинство комментариев выглядят так: "дайте ее мечте сбыться, это не ее вина". Это война, это геноцид, и начали это россияне. Принося столько страданий, болей и смертей", – подчеркнула Анна.



Анна Неплях против участия россии в "Мисс Вселенная" / Фото с инстаграм-сториз

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