В сети появилась информация, распространенная росСМИ, что Россия планирует принять участие в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". На это уже отреагировала "Мисс Украина Вселенная 2021" и украинские организаторы "Мисс Украина Вселенная".
К слову "Это был крик души": Елена Шоптенко умиляла Вену танцевальным флешмобом с украинцами
Анна Неплях против участия россии в "Мисс Вселенная"
Модель и художница Анна Неплях выступила против участия россиянки Анны Линниковой в международном конкурсе. Она выступила с обращением к организаторам "Мисс Вселенная".
Я считаю, что Россия должна быть забанена во всем цивилизованном мире, чтобы это стало для них уроком. Это должно быть уроком как для этих "невинных" людей, так и для их правительства. Весь мир смотрит, как они пытают нас, и позволяет им участвовать в мирных ивентах типа "Мисс Вселенная". Нонсенс,
– написала Анна Неплях.
Анна Неплях против участия россии в "Мисс Вселенная" / Фото с инстаграм-сториз
Также "Мисс Украина Вселенная 2021" показала комментарий от одного из пользователей о том, что россиянка не виновата в "конфликте двух стран".
"Большинство комментариев выглядят так: "дайте ее мечте сбыться, это не ее вина". Это война, это геноцид, и начали это россияне. Принося столько страданий, болей и смертей", – подчеркнула Анна.
Анна Неплях против участия россии в "Мисс Вселенная" / Фото с инстаграм-сториз
Кто представит Украину
- К международному конкурсу в этом году готовится "Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко. Во время войны она стала волонтером – девушка готовила еду в ресторанах и занималась перевозками гуманитарной помощи.
- Подготовка к конкурсу в условиях войны у Виктории специфична: она дефилирует сейчас только перед зеркалом, прогулки с сумками с гуманитарной помощью заменили ей спортзал. Фотосессии часто проходят во время воздушных тревог.
- "Когда в вашей стране война, каждый день может стать для вас последним. Вы каждый день живете под давлением. Вот почему это учит меня сохранять эти моменты – каждый час, каждый день. Это учит меня быть сильной. Наши люди действительно железные! Они дают мне силу двигаться вперед! И я твердо верю, что добро всегда побеждает зло".