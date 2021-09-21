Молодые родители утверждают, что их будущий ребенок желанный, однако две полоски на тесте стали неожиданностью как для 23-летней для Иванны, так и для 19-летнего Романа Сасанчина. Девушка была уверена, что не забеременеет из-за нерегулярных критических дней и частых гормональных сбоев. Однако сложилось по-другому.

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Победитель "Голоса страны" волновался, как сказать маме о беременности девушки, ведь в то время госпожа Евдокия приходила в себя после тяжелой формы COVID-19.

"Мама, с тобой все хорошо? Ничего не болит? Врачи сбоку есть? Садись, я тебе кое-что скажу", – с этих слов Роман начал серьезный разговор с матерью.

Мама так обрадовалась, говорит: "Будет третья Ромашечка". У папы несколько иная реакция была, говорит: "Ну что, молодец, сынок",

– вспомнил Роман Сасанчин.



Роман Сасанчин с беременной невестой Иванной / Скриншот с видео

Роман Сасанчин о беременности любимой

Певец никогда не думал, что станет отцом в 19 лет. Однако с Иванкой готов создавать семью и воспитывать детей.

"Если бы на месте Иванки была какая-то другая, я бы уже шел заливаться горем", – признается победитель "Голоса страны". Однако последние месяцы ему приходится несладко.

Рома, готовься к 9 месяцам ада... Мне порой хочется взять шнурок, мыло и... Вот недавно такая истерика была, что я купил не тот йогурт, который она любит. Там капец, что было,

– рассказал Роман Сасанчин.

Несмотря на это юноша готов поддерживать любимую на родах. Как Иванна рассказывала ранее, она родит уже в конце этого года. Сейчас девушка находится на 26 неделе беременности – на 7 месяце.