Роман Сасанчин з "Голосу країни" розсекретив стать майбутньої дитини

Наприкінці серпня наречена 19-річного Романа Сасанчина Іванна оголосила, що вагітна первістком. Майбутні батьки довго приховували стать первістка й нарешті зізнались, що в них народиться дівчинка!

Просто посеред вулиці в місті Чортків, що на Тернопільщині, Роман Сасанчин та Іванна луснули кульку, з якої посипалось рожеве конфеті. Судячи з реакції закоханих, вони мріяли саме про доньку.

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У нас буде донечка. Ми чекали на нашу дівчинку з самого початку, як тільки дізнались про вагітність. Відчуття підказували, що там маленька принцеска росте,

– прокоментувала вагітна наречена переможця "Голосу країни".

Що відомо про вагітність нареченої Романа Сасанчина