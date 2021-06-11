Роман Ірини Шейк і Каньє Веста: як відрегував Бредлі Купер

Американський репер Каньє Вест підігрів чутки про стосунки з російською моделлю Іриною Шейк. Як і Кім Кардашян, колишній коханий Ірини Бредлі Купер тільки підтримує новий союз зірки.

Нещодавно стало відомо, що хіп-хоп виконавець Каньє Вест закрутив роман з відомою російською моделлю. Інсайдери з'ясували, як ставиться колишній Ірини Шейк до її нових стосунків.

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Реакція Бредлі Купера на роман Ірини Шейк

Згідно з джерелами видання, голлівудський актор Бредлі Купер не має нічого проти союзу колишньої з Каньє Вестом.

Бредлі повністю підтримає будь-який вибір Ірини. Він просто хоче, щоб вона була щаслива,

– пише видання.

Зазначимо, що Ірина Шейк та Бредлі Купер зустрічалися 4 роки та порвали стосунки влітку 2019 року. Після розлучення пара, на відміну від інших голлівудських зірок, не виносила скандальні деталі особистого життя на публіку.

У своїх теперішніх стосунках модель та актор є командою, адже виховують доньку Лею: "Бредлі й Ірина не тільки підтримують хороші відносини як батьки, вони також близькі як друзі й діляться особистим один з одним".

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