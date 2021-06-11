Роман Ірини Шейк і Каньє Веста: як відрегував Бредлі Купер

11 червня 2021 , 17:05
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Джерело:

Us Weekly

Американський репер Каньє Вест підігрів чутки про стосунки з російською моделлю Іриною Шейк. Як і Кім Кардашян, колишній коханий Ірини Бредлі Купер тільки підтримує новий союз зірки.

Нещодавно стало відомо, що хіп-хоп виконавець Каньє Вест закрутив роман з відомою російською моделлю. Інсайдери з'ясували, як ставиться колишній Ірини Шейк до її нових стосунків.

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Реакція Бредлі Купера на роман Ірини Шейк

Згідно з джерелами видання, голлівудський актор Бредлі Купер не має нічого проти союзу колишньої з Каньє Вестом.

Бредлі повністю підтримає будь-який вибір Ірини. Він просто хоче, щоб вона була щаслива,
– пише видання.

Зазначимо, що Ірина Шейк та Бредлі Купер зустрічалися 4 роки та порвали стосунки влітку 2019 року. Після розлучення пара, на відміну від інших голлівудських зірок, не виносила скандальні деталі особистого життя на публіку.

У своїх теперішніх стосунках модель та актор є командою, адже виховують доньку Лею: "Бредлі й Ірина не тільки підтримують хороші відносини як батьки, вони також близькі як друзі й діляться особистим один з одним".

Що відомо про роман Ірини Шейк та Каньє Веста

  • 6 червня репер відправився до Франції, щоб відсвяткувати день народження. Разом з ним поїхала й російська модель – пару бачили на прогулянці біля готелю.
  • З відпочинку Ірина та Каньє повернулися також разом приватним літаком. Джерела різних видань стверджують, що знаменитості зустрічаються кілька місяців, а їхні почуття взаємні.
  • Також стало відомо, що Кім Кардашян добре ставиться до роману ексчоловіка та Ірини Шейк. Ба більше, світська левиця знала про їхні стосунки ще до того, як про це дізналися журналісти.
Автор: Марія Касій