Недавно стало известно, что хип-хоп исполнитель Канье Уэст закрутил роман с известной российской моделью. Инсайдеры выяснили, как относится бывший Ирины Шейк к ее новым отношениям.

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Реакция Брэдли Купера на роман Ирины Шейк

Согласно источникам издания, голливудский актер Брэдли Купер не имеет ничего против союза бывшей с Канье Уэстом.

Брэдли полностью поддержит любой выбор Ирины. Он просто хочет, чтобы она была счастлива,

– пишет издание.

Отметим, что Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались 4 года и порвали отношения летом 2019 года. После разрыва пара, в отличие от других голливудских звезд, не выносила скандальные детали личной жизни на публику.

В своих нынешних отношениях модель и актер являются командой, ведь воспитывают дочь Лею: "Брэдли и Ирина не только поддерживают хорошие отношения как родители, они также близки как друзья и делятся личным друг с другом".

Что известно о романе Ирины Шейк и Канье Уэста