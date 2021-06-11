Недавно стало известно, что хип-хоп исполнитель Канье Уэст закрутил роман с известной российской моделью. Инсайдеры выяснили, как относится бывший Ирины Шейк к ее новым отношениям.
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Реакция Брэдли Купера на роман Ирины Шейк
Согласно источникам издания, голливудский актер Брэдли Купер не имеет ничего против союза бывшей с Канье Уэстом.
Брэдли полностью поддержит любой выбор Ирины. Он просто хочет, чтобы она была счастлива,
– пишет издание.
Отметим, что Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались 4 года и порвали отношения летом 2019 года. После разрыва пара, в отличие от других голливудских звезд, не выносила скандальные детали личной жизни на публику.
В своих нынешних отношениях модель и актер являются командой, ведь воспитывают дочь Лею: "Брэдли и Ирина не только поддерживают хорошие отношения как родители, они также близки как друзья и делятся личным друг с другом".
Что известно о романе Ирины Шейк и Канье Уэста
- 6 июня рэпер отправился во Францию, чтобы отпраздновать день рождения. Вместе с ним поехала и российская модель – пару видели на прогулке возле отеля.
- С отдыха Ирина и Канье вернулись на частном самолете. Источники различных изданий утверждают, что знаменитости встречаются несколько месяцев, а их чувства взаимны.
- Также стало известно, что Ким Кардашян хорошо относится к роману экс-мужа и Ирины Шейк. Более того, светская львица знала об их отношениях еще до того, как об этом узнали журналисты.