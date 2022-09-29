За позицію щодо України: засновник Pink Floyd Роджер Вотерс став персоною нон ґрата у Кракові

Депутати Ради Кракова проголосували за визнання засновника гурту Pink Floyd Роджера Вотерса персоною нон ґрата у Кракові. Причиною такого рішення стала його позиція щодо війни в Україні та підтримка путінського режиму.

Радники Кракова одноголосно прийняли резолюцію "про визнання людей, які підтримують кремлівський режим, персонами нон ґрата в Кракові". Цей документ прийняли після того, як скасували концерти музиканта в Польщі.

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Зважаючи на злочинний напад росії на Україну, а також нові воєнні злочини, вчинені російськими солдатами, радники Королівської Столиці Кракова висловлюють обурення тезами та заявами пана Роджера Вотерса щодо російського вторгнення в Україну,

– мовиться в резолюції.

За таке рішення проголосували 40 місцевих депутатів. Не було тих, хто виступив проти чи утримався. Депутати Кракова визнали, що Вотерс та будь-яка інша особа, яка публічно підтримує кремлівський режим, будуть персонами нон ґрата в Кракові.

У резолюції підкреслили, що Краків, як місто-побратим Львова та Києва, "має особливе зобов'язання зайняти позицію проти поширення дезінформації, яка ганьбить українську націю".

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