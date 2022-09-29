Радники Кракова одноголосно прийняли резолюцію "про визнання людей, які підтримують кремлівський режим, персонами нон ґрата в Кракові". Цей документ прийняли після того, як скасували концерти музиканта в Польщі.
До теми Роджер Вотерс змінив риторику на тлі ядерної загрози і звернувся до путіна: що саме він сказав
Зважаючи на злочинний напад росії на Україну, а також нові воєнні злочини, вчинені російськими солдатами, радники Королівської Столиці Кракова висловлюють обурення тезами та заявами пана Роджера Вотерса щодо російського вторгнення в Україну,
– мовиться в резолюції.
За таке рішення проголосували 40 місцевих депутатів. Не було тих, хто виступив проти чи утримався. Депутати Кракова визнали, що Вотерс та будь-яка інша особа, яка публічно підтримує кремлівський режим, будуть персонами нон ґрата в Кракові.
У резолюції підкреслили, що Краків, як місто-побратим Львова та Києва, "має особливе зобов'язання зайняти позицію проти поширення дезінформації, яка ганьбить українську націю".
Що засновник Pink Floyd каже про війну в Україні
- У серпні Вотерс назвав Джо Байдена "воєнним злочинцем", який "розпалює вогонь" в Україні. Музикант звернувся до Зеленського та порадив сісти за стіл переговорів з окупантами, а США закликав не постачати зброю Україні.
- Згодом засновник гурту Pink Floyd звернувся до Олени Зеленської та попросив її вплинути на чоловіка. Нібито Зеленський має "припинити громадянську війну на Сході країни, встановити мир на Донбасі та надати часткову автономію Донецьку та Луганську".
- Перша леді України не залишила таке звернення без уваги та жорстко відповіла Вотерсу: "Якщо ми відмовимося від боротьби – завтра нас не буде. Якщо рф відмовиться від війни – війна закінчиться. Роджере Вотерс, вам варто просити миру в президента іншої країни".
- Роджер Вотерс мав би виступити у Кракові у квітні 2023 року, однак його концерт уже скасували. Після пропутінських заяв друзі-поляки збунтували й тоді вже заявляли, що можуть узагалі визнати музиканта персоною нон ґрата.