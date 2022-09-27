79-річний Роджер Вотерс, проти якого вже збунтувалися поляки, написав відкритий лист владіміру путіну. Він запевнив, що звернувся до президента росії лише тому, що після листа до Зеленської на цьому наполягають у мережі. Однак, схоже, засновник Pink Floyd злякався за свою шкуру через загрозу ядерного удару.

До теми Концерту не буде: у Польщі провчили засновника Pink Floyd, який просив Зеленську здатися росії

Що Роджер Вотерс сказав путіну в листі

Британський музикант нагадав, що після 24 лютого він нібито сприяв припиненню вогню та дипломатичному врегулюванню війни. Тож одразу ж запитав путіна: "Чи хотіли б ви, щоб ця війна закінчилася?" На його думку, така відповідь російського диктатора полегшила б ситуацію: "Так, будь ласка. російська федерація не має жодних подальших територіальних інтересів, крім безпеки російськомовного населення Криму, Донецька та Луганська".

Щоправда, одразу ж після цього Роджер Вотерс послав путіна.

Я знаю деяких людей, які думають, що ви хочете захопити всю Європу, починаючи з Польщі та решти країн Балтії. Якщо так і є, то йдіть на х*й, і ми всі могли б припинити грати в надзвичайно небезпечну ядерну гру. Просто рознесіть одне одного і світ на друзки,

– емоційно написав музикант.

"Проблема в тому, що я маю дітей та онуків. Як і більшість моїх братів і сестер по всьому світу. І нікому з нас не сподобається такий результат. Тож, будь ласка, пане путін, дайте нам цю впевненість", – додав він.

Екслідер Pink Floyd також наголосив, що якщо владімір путін нав'язує Україні нейтралітет, то в першу чергу росія повинна пообіцяти, що більше ніколи ні на кого не нападатиме. Адже, виявляється, її вторгнення 24 лютого розгнівило музиканта.

Ваше вторгнення в Україну застало мене абсолютно зненацька, це була огидна загарбницька війна, спровокована чи ні,

– зауважив Роджер Вотерс.

На останок британець написав, що заповажає владіміра путіна ще більше, якщо він відповість йому, як це зробила Олена Зеленська у твіттері. Крім того, Вотерс вважатиме це "благородним кроком у напрямку до сталого миру".

Нагадаємо, на відміну від Роджера Вотерса рок-гурт Pink Floyd підтримує Україну.