Колишній соліст гурту Pink Floyd Роджер Вотерс, який підтримує Росію, спровокував новий скандал на концерті в Берліні. Він вийшов на сцену у костюмі, схожому на форму нацистського офіцера.

Екссоліста гурту звинуватили у розпалюванні ненависті. Тому поліція розпочала кримінальне розслідування.

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Під час шоу 79-річний музикант вийшов на сцену, одягнений у довгу шкіряну куртку з червоною пов'язкою та емблемою з двох схрещених молотків, яка нагадує свастику.

Додамо, що в Німеччині заборонена нацистська символіка та уніформа. Поліція заявила, що вбрання Вотерса "ображає гідність жертв і тим самим порушує громадський порядок".

Тому правоохоронці відкрили кримінальну справу. Після завершення розслідування її буде передано до прокуратури Берліна.

Що сказав Роджер Вотерс? Артист після скандалу заявив, що в цьому костюмі він виступав і в інших містах. Він вважає, що його хочуть виставити антисемітом.

Крім того, Роджер зі сцени порівняв смерть палестинської журналістки "Аль-Джазіри" Ширін Абу Аклех зі смертю єврейської дівчинки Анни Франк, яку вбили під час Голокосту.

МЗС Ізраїлю відреагувало на цей момент, написавши в Twitter: "Доброго ранку всім, окрім Роджера Вотерса, який провів вечір у Берліні, оскверняючи пам'ять Анни Франк та 6 мільйонів євреїв, убитих у Голокості".

Засновник Pink Floyd часто підтримує Росію